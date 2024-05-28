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В Венгрии назвали учения с ядерным оружием последствием фантазий Евросоюза

Сийярто: учения с тактическим ядерным оружием стали исходом «фантазий» ЕС

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Global Look Press

Учения Вооруженных сил (ВС) России с применением нестратегического ядерного оружия стали результатом «фантазий» Евросоюза об использовании ядерного оружия. Такое мнение высказал глава министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, чьи слова передает локальное агентство MTI.

По словам министра, в последнее время в Европе активизировались обсуждения о применении ядерного оружия, хотя «всего нескольких атомных бомб достаточно, чтобы уничтожить весь мир».

«И что стало одним из последствий фантазий о применении ядерного оружия?» — задается вопросом глава ведомства.

Россия начала учения, связанные с применением тактического ядерного оружия, констатировал он.

Незадолго до этого первый заместитель главы оборонного комитета Совета Федерации России, экс-главком ВКС РФ Виктор Бондарев заявил, что у России есть вооружения для отражения любой атаки.

Ранее военэксперт прокомментировал отработку НАТО сценария ядерных ударов по РФ.

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