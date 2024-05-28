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В Совфеде прокомментировали возможные ядерные удары НАТО

Бондарев о ядерных ударах НАТО: у РФ есть вооружение для отражения любой атаки

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U.S. Department of the Interior

Первый замглавы оборонного комитета Совфеда, экс-главком ВКС Виктор Бондарев заявил, что у России есть вооружения для отражения любой атаки. Его слова передает РИА Новости.

Таким образом Бондарев прокомментировал возможные ядерные удары со стороны НАТО.

«Считаю маловероятным возможность неожиданного или внезапного нанесения ядерных ударов по территории России в силу наличия системы раннего обнаружения и предупреждения о ракетном нападении, а также других комплексов и систем обнаружения и способов противодействия», — пояснил замглавы оборонного комитета Совфеда РФ.

Он пояснил, что отражение любых атак, включая ядерные, подробно прописано в положениях Военной доктрины Российской Федерации.

До этого доктор военных наук Константин Сивков, комментируя сообщение ФСБ об отработке армией НАТО нанесения ядерных ударов по России, заявил, что Североатлантический альянс идет по пути неконтролируемой эскалации конфликта.

Ранее в НАТО понадеялись на преданность США при президентстве Трампа.

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