В Тирасполе заявили, что Молдавия накапливает военную технику у границ ПМР

Сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от непризнанной Приднестровской Молдавской республики Олег Беляков заявил, что Молдавия накапливает военную технику возле Приднестровья на полигоне у населенного пункта Бульбоака. Его слова приводит РИА Новости.

«Уже на сегодняшний день на полигоне у населенного пункта Бульбоака складированы бронетранспортеры, тяжелое вооружение. Что такое полигон Бульбоака? До города Бендеры 12 километров, до Григориополя 8 километров», — заявил он.

По его словам, такое количество оружия и боеприпасов, а также тренировки — вызывают озабоченность.

Также Беляков рассказал, что российские миротворцы продолжают плановые тренировки в Приднестровье, 28 мая состоялись учения у города Бендеры. Он напомнил, что миротворцы уже уведомили Молдавию и Приднестровье о плановых тренировках с 17 мая по 17 июня. В ходе учений солдаты проверяют работоспособность техники и эффективность действий личного состава на случай возможного нападения.

Ранее Молдавия выступила против учений российских миротворцев в Приднестровье.