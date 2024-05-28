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В Минобороны РФ заявили о применении Украиной химоружия в Одессе в 2014 году

Минобороны России: на Украине впервые применили хлорпикрин в Одессе в 2014 году

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Денис Петров/РИА Новости

На Украине впервые применили отравляющее вещество хлорпикрин против граждан, которые выступали против Евромайдана во время осады Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. Об этом на брифинге заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов, сообщает РИА Новости.

«Напомню, что впервые хлорпикрин был применен украинскими неонацистами в ходе осады Дома профсоюзов в городе Одесса 2 мая 2014 года против несогласных с организованным США и их союзниками вооруженным госпереворотом», — сказал он.

Кириллов обратил внимание, что данное вещество включено в Список 3 Конвенции о запрещении химического оружия. По его словам, имеются основания считать, что проведенная тогда в Одессе акция имела спланированный характер, она была построена на учете особенностей действия используемых отравляющих веществ и «была направлена на поражение максимального числа людей».

Как отметил начальник войск РХБЗ, о применении боевиками хлорпикрина свидетельствовало наличие у них заранее подготовленных фильтрующих противогазов, появившийся после начала возгорания в Доме профсоюзов характерный желто-зеленый дым, а также попытки замаскировать использование токсичных химикатов последствиями пожара.

На прошлой неделе полковник запаса Геннадий Алехин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили химическое оружие вблизи города Липцы в Харьковской области.

Ранее сообщалось, что США ввели санкции против войск РХБЗ ВС РФ.

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