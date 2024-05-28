В подвалах села Крынки Херсонской области сняли на видео тела украинских военных

Тела украинских солдат в подвалах села Крынки в Херсонской области попали на видео. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы Херсонской области Владимира Сальдо.

По данным агентства, кадры были сняты 24 мая бойцами штурмовых отрядов. На видеозаписи украинские солдаты в хаотичном порядке лежат в обмундировании и полевой экипировке.

До этого Сальдо сообщал, что в островной зоне дельты Днепра идут бои.

По словам главы Херсонской области, село Крынки на левом берегу Днепра полностью находится под контролем российских войск. В населенном пункте не осталось разрозненных групп Вооруженных сил Украины, а попытки ВСУ вернуть прежнее положение пресекаются.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев говорил, что российские военные нанесли удары по украинским диверсионно-разведывательным группам на Херсонском направлении, которые хотели высадиться на острова у Антоновского моста.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.