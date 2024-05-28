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Группировка «Центр» за сутки отразила шесть атак ВСУ в зоне спецоперации

Минобороны РФ: группировка «Центр» за сутки отразила шесть контратак ВСУ в ДНР

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Подразделения, входящие в группировку российских войск «Центр», за минувшие сутки отразили шесть атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщается в официальной сводке министерства обороны РФ.

В ведомстве рассказали, что несколько сражений произошли около населенных пунктов Уманское и Шумы. Также бои зафиксировали в районе населенных пунктов Очеретино, Новопокровское, Новоалександровка и Соловьево.

«Отразили шесть контратак штурмовых групп 23-й, 24-й, 47-й механизированных, 144-й пехотной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ», — говорится в заявлении.

Кроме того, бойцы Вооруженных сил РФ нанесли поражение формированиям 47-й механизированной бригады и 109-й бригады территориальной обороны украинских войск. Места их дислокации находились в районе населенных пунктов Карловка, Сокол и Евгеновка.

В ходе боевых действий солдатам из группировки «Центр» удалось улучшить свое тактическое положение и ликвидировать до 405 военных ВСУ. Также они вывели из строя шесть автомобилей, две боевые машины пехоты (БМП), шесть гаубиц и одну самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Гвоздика».

Ранее российские бойцы взяли под свой контроль донецкое село Нетайлово.

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