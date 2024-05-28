Нидерланды предложили собрать из запчастей одну систему Patriot для Украины

Правительство Нидерландов предлагает союзникам собрать ЗРК Patriot и поставить Украине, страна предоставит основные компоненты и детали из своих запасов и просит европейские страны добавить компоненты. Об этом сообщила министр обороны страны Кайса Оллонгрен, ее слова приводятся на сайте Минобороны Нидерландов.

«Мы ведем переговоры с партнерами по созданию системы Patriot, включая подготовку украинских экипажей. Благодаря нашему предложению и консультациям со странами-партнерами, предоставляющими несколько ключевых деталей и боеприпасов, мы можем предоставить Украине как минимум одну полностью работоспособную систему в короткие сроки», — сказала она.

Правительство Нидерландов признает, что систем Patriot не хватает.

24 мая сообщалось, что Германия готовит к поставке Украине три системы HIMARS.

Ранее Россия предупредила Японию о последствиях передачи ракет для Patriot Украине.