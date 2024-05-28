Жителей Калужской области предупредили о возможном шуме из-за учений

На территории Калужской области будут проводить учения сил противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Он отметил, что во время учений будут отрабатываться навыки поражения вражеских беспилотников, отчего может быть шумно.

До этого подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) чаще стали пользоваться FPV-дронами и бить ими по гражданской инфраструктуре и мирным жителям в прифронтовых городах Луганской народной республики. В частности, речь идет о таких населенных пунктах как Сватово, Кременная и Лисичанск.

Он отметил, что угрозу пока удается частично решить с помощью усиления средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны (ПВО) в данном направлении. Тем не менее ВСУ пытаются обойти и эти силы.

Заместитель руководителя министерства цифровой трансформации Украины Александр Борняков заявил, что союзники Киева поставляют беспилотные летательные аппараты, непригодные для условий российско-украинского конфликта.

Ранее в ФСБ рассказали, что российские пограничники в 2023 году сбили более 1,3 тысячи украинских дронов.