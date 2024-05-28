Здание школы в городе Горловка в Донецкой народной республике повреждено в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил местный Telegram-канал «Приходько РИК».

«Вследствие обстрела поселка шахты им. Гагарина (Никитовский район Горловки) со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины, так чиновники называют ВСУ. — прим. ред.) повреждено здание школы», — говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что в результате ударов ВСУ по Горловке за сутки пострадали шесть человек. Обстрел также повредил многоквартирный жилой дом, расположенный на улице Бурденко, и газопровод по улице Жукова.

Также пострадали четверо сотрудников МЧС России.

26 мая сообщалось, что два жилых дома и газопровод получили повреждения в населенных пунктах Веселое и Горловка в ДНР в результате обстрелов со стороны ВСУ.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.