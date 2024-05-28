Попавший в плен украинский пограничник рассказал о лжи командиров ВСУ

Попавший в плен к российским войскам украинский пограничник Александр Ильницкий рассказал, что командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) лгали им о минных заграждениях со стороны Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что украинские солдаты, уверенные в том, что вокруг них минное поле, передвигались лишь по определенному маршруту. А российские военные заходили с тех сторон, где их не ждали.

Накануне координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Государственной думы Виктор Водолацкий сообщил, что более 70 солдат ВСУ сложили оружие и сдались в плен российским военным во время боев за село Берестовое в Харьковской области.

До этого сдавшийся в плен украинский военный рассказал, что два солдата ВСУ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на Пасху расправились с двумя офицерами за то, что те их оскорбляли.

25 мая украинский военнопленный Александр Ананьев, который отказался возвращаться на Украину и попросил не включать его в список на обмен, получил гражданство России.

Ранее в Госдуме заявили, что украинские пленные просят их не обменивать.