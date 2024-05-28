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Крупный схрон боеприпасов ВСУ нашли под Артемовском в ДНР

Спецслужбы РФ обнаружили схрон ВСУ с иностранным оружием под Артемовском

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МВД МЕДИА' class="item-image" >
Телеграм-канал МВД МЕДИА

Специальные службы Донецкой народной республики (ДНР) обнаружили крупный схрон с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовском районе. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе управления Федеральной службы безопасности по региону.

Схрон был найден в ходе проведения оперативно-боевых мероприятий. В частности, в нем нашли более 20 ручных гранат, 25 минометных снарядов, гранатомет АТ-4 шведского производства, пять мин МОН-50, три самодельные бомбы, тротиловые шашки и 1 000 патронов к стрелковому оружию.

Вся находка передана в подразделения министерства обороны Российской Федерации для постановки на учет, уточнили в УФСБ.

Также сообщалось, что бойцы инженерно-саперного подразделения группировки войск «Центр» обнаружили во взятой под контроль Авдеевке схрон ВСУ с иностранным оружием. Все обнаруженные боеприпасы, после обследования схрона на наличие мин-ловушек, были вывезены для дальнейшего уничтожения.

Ранее в Херсонской области в подвале заброшенного дома нашли схрон с тротиловыми шашками.

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