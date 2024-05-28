Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме заявили, что украинские пленные просят их не обменивать

Депутат Водолацкий: украинские пленные просят не включать их в обменные списки

close
100%
РИА Новости

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), попавшие в плен, просят не включать их в обменные списки. Об этом сообщил координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Государственной думы Виктор Водолацкий, передает РИА Новости.

«Бойцы украинские, которых повылавливали на улицах, отправили на передовую, сдаются в плен и не хотят, чтобы их включали обменные списки, потому что будут против них определенные репрессии», — заявил депутат.

Он также добавил, что подразделения Вооруженных сил РФ продвигаются вперед, освобождают населенные пункты и уничтожают наемников.

27 мая Водолацкий сообщил, что более 70 солдат ВСУ сложили оружие и сдались в плен российским военным во время боев за село Берестовое в Харьковской области.

До этого сдавшийся в плен украинский военный рассказал, что два солдата ВСУ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на Пасху расправились с двумя офицерами за то, что те их оскорбляли.

25 мая украинский военнопленный Александр Ананьев, который отказался возвращаться на Украину и попросил не включать его в список на обмен, получил гражданство России.

Ранее в России предложили создать механизм интеграции пленных ВСУ в мирную жизнь.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами