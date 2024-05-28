Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), попавшие в плен, просят не включать их в обменные списки. Об этом сообщил координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Государственной думы Виктор Водолацкий, передает РИА Новости.

«Бойцы украинские, которых повылавливали на улицах, отправили на передовую, сдаются в плен и не хотят, чтобы их включали обменные списки, потому что будут против них определенные репрессии», — заявил депутат.

Он также добавил, что подразделения Вооруженных сил РФ продвигаются вперед, освобождают населенные пункты и уничтожают наемников.

27 мая Водолацкий сообщил, что более 70 солдат ВСУ сложили оружие и сдались в плен российским военным во время боев за село Берестовое в Харьковской области.

До этого сдавшийся в плен украинский военный рассказал, что два солдата ВСУ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на Пасху расправились с двумя офицерами за то, что те их оскорбляли.

25 мая украинский военнопленный Александр Ананьев, который отказался возвращаться на Украину и попросил не включать его в список на обмен, получил гражданство России.

Ранее в России предложили создать механизм интеграции пленных ВСУ в мирную жизнь.