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Российские военные уничтожили САУ Krab и живую силу ВСУ

В Минобороны заявили об уничтожении САУ Krab и личного состава ВСУ

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Станислав Красильников/РИА Новости

Ночью 28 мая расчет реактивной системы залпового огня «Град» уничтожил самоходную артиллерийскую установку (САУ) Krab и личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство обороны России.

Отмечается, что с помощью беспилотника «Орлан» разведчики выявили выдвижение, боевую работу украинской военной техники и откат в район базирования. После этого они передали координаты цели на пункт управления артиллерийского дивизиона группировки войск «Запад».

«Расчет «Града» отработал точно в указанный квадрат, тем самым одна ракета попала точно по САУ Krab. Также была уничтожена живая сила противника», — сообщили в Минобороны.

До этого терминал аэропорта в Запорожье, находящийся под контролем ВСУ, был разрушен в результате удара, нанесенного 25 мая Вооруженными силами РФ.

27 мая сообщалось, что пятая бригада ВСУ, которая ведет боевые действия в районе Часова Яра в ДНР, за два года лишилась около 40 процентов личного состава.

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские корректируемые авиабомбы (КАБ) наносят серьезный урон украинским военным.

Ранее в Харьковской области заявили о сбитом самолете ВСУ.

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