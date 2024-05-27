Пятая бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая ведет боевые действия в районе Часова Яра в ДНР, за два года лишилась около 40 процентов личного состава. Об этом пишет Times.

Отмечается, что подразделение потеряло часть солдат в ходе военных действий и из-за болезней, а другая часть дезертировала. Сейчас бригада на 90 процентов состоит из мобилизованных граждан Украины, а офицерам удается быстро продвинуться по службе из-за огромных потерь профессиональных бойцов ВСУ.

По информации издания, подразделение страдает из-за нехватки боеприпасов.

27 мая сообщалось, что ВСУ атаковали свою же «буханку» (УАЗ) после выхода из окружения.

До этого главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подписал документы, позволяющие французским военным инструкторам готовить украинских военнослужащих на территории Украины.

26 мая майор Вооруженных сил Украины Сергей Алимов заявил, что насильно мобилизованные украинцы, попадая на фронт, отказываются воевать.

Ранее на Украине освободили 350 заключенных для пополнения ВСУ.