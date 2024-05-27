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В Киеве пожаловались на непригодные для конфликта БПЛА от союзников

Борняков: Запад поставляет Киеву непригодные для конфликта беспилотники

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Incrypted/YouTube

Заместитель руководителя министерства цифровой трансформации Украины Александр Борняков заявил, что союзники Киева поставляют беспилотные летательные аппараты (БПЛА), непригодные для условий российско-украинского конфликта. Об этом сообщает Euractiv.

Он подчеркнул, что украинские беспилотники нуждаются в доработке, а Вооруженным силам Украины (ВСУ) не хватает боеприпасов и оборудования. По словам Борнякова, украинская сторона разработала собственные системы распознавания с использованием искусственного интеллекта в области военных целей.

До этого американский предприниматель Илон Маск заявил, что компания SpaceX стремится противодействовать попыткам России заглушить спутниковую связь Starlink на Украине.

17 мая у Вооруженных сил Украины не работали терминалы Starlink, обеспечивающие их спутниковым интернетом и связью, в том числе из-за этого российское наступление в Харьковской области стало для ВСУ неожиданностью.

24 мая газета The New York Times написала, что солдаты РФ регулярно нарушают работу спутниковой сети Starlink на территории Украины, что может привести к тактическому сдвигу в вооруженном конфликте.

Ранее в войсках РЭБ заявили, что ОПК позволяет включать терминалы Starlink в СВО в список целей.

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Операция на Украине
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