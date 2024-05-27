На Украине заявили об острой нехватке работников из-за мобилизации

Национальный банк Украины официально признал дефицит рабочей силы в стране из-за мобилизации и миграции. Такую информацию регулятор опубликовал в своем ежеквартальном экономическом прогнозе.

Нацбанк отмечает, что самая сложная ситуация складывается в сфере логистики и розничной торговли. Кроме того, предприниматели все чаще стали жаловаться на нехватку представителей рабочих специальностей. В других сферах также сохраняется значительный дефицит кадров.

До этого о серьезной нехватке работников в сфере украинской логистики рассказал политолог Юрий Романенко. Он сообщил, что в некоторых украинских городах вполне реальна остановка вывоза мусора.

В качестве примера он привел историю одного из водителей крупнейшей украинской логистической компании, который оплатил стоянку для рабочего автомобиля и покинул страну, чтобы избежать мобилизации.

15 мая Associated Press со ссылкой на оператора дрона батальона 92-й бригады ВСУ Борчика сообщило, что украинским войскам не хватает мобилизованных.

Ранее экс-советник Кучмы предупредил о превращении Украины в концлагерь.