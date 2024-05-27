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Ликвидаторов последствий атаки дронов ВСУ в Орловской области наградят

Участников ликвидации последствий атаки дронов ВСУ в Орловской области наградят

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Shutterstock

Участников ликвидации последствий атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на территорию Орловской области представят к наградам. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

Как сообщал чиновник, рано утром 27 мая украинский дрон упал на территорию топливно-заправочной станции в Орловской области. Водитель пожарной части получил несовместимые с жизнью ранения, еще три человека пострадали.

«Планируем представить к наградам участников ликвидации атаки», — написал Клычков.

Он добавил, что держит на личном контроле ход лечения и оказания поддержки семьям пострадавших.

По словам губернатора, оперативные службы продолжают работу на месте ЧП. В результате удара дрона ВСУ серьезные повреждения получила автомобильная заправочная станция «Роснефть» и частная газовая заправка. Поврежден недалеко расположенный автосервис, несколько машин, выбиты стекла на контрольно-пропускном пункте = нефтебазы. Один беспилотник повредил автодорогу Ливны – Русский Брод и линию электропередачи возле нее.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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