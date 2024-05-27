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ВСУ атаковали Нижние Серогозы в Херсонской области

Сальдо: женщина получила сердечный приступ после атаки ВСУ на Херсонскую область

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Телеграм-канал «Владимир Сальдо»

У женщины случился сердечный приступ после атаки Вооруженных сил Украины на Херсонскую область, спасти ее не удалось. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

По его словам, украинские войска второй раз за день нанесли удар по зданию Социального фонда в Нижних Серогозах. В результате обстрела никто не пострадал.

Однако одна женщина, которая находилась рядом с местом прилета, почувствовала себя плохо. Врачи диагностировали у нее сердечный приступ. Спасти местную жительницу не удалось.

Как сообщал Сальдо, в первый раз ВСУ ударили по зданию соцфонда ракетами реактивной системы залпового огня HIMARS. В соседней школе сразу же начали эвакуацию. Никто из детей не пострадал.

26 мая подросток 2009 года рождения получил осколочные ранения в Херсонской области при взрыве ракеты, предположительно Storm Shadow.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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