В Шебекино объявили ракетную опасность

В городе Шебекино объявили ракетную опасность. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Белгорода.

По данным властей, Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут обстрел сел Нежеголь и Ржевка. Местных жителей призвали спуститься в подвал или другое укрытие.

Утром 27 мая участники территориальной самообороны сбили беспилотник самолетного типа в селе Замостье Грайворонского городского округа. По словам губернатора Белгородской области, летательный аппарат взорвался в воздухе и его осколки посекли забор частного жилого домовладения и повредили легковой автомобиль. Однако никто из мирных жителей не пострадал. На месте работают оперативные службы.

До этого ВСУ при помощи беспилотного летательного аппарата самолетного типа атаковали автомобильную стоянку в центре города Грайворон в Белгородской области.

Гладков отметил, что в результате падения дрона с последующей детонацией пострадала мирная жительница. Женщина получила сквозное ранение левой нижней конечности. Участники территориальной самообороны оказали ей первую помощь на месте. Пострадавшую доставили в городскую больницу №2 города Белгорода.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.