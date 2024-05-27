Эксперт усомнился в том, что США разрешат Киеву бить ракетами по территории РФ

Решение Вашингтона разрешить Киеву бить американскими ракетами по объектам на территории России, скорее всего, будет отложено в долгий ящик. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал военный обозреватель Влад Шлепченко. По его словам, дальнобойное оружие — это «козырь», который США придержат на будущее.

«Я не думаю, что будет реально принято решение в ближайшее время. Вот наращивать возможность ударов дронами — да. И американцы из-под полы могут помочь украинцам этим. Может быть, даже и открыто, потому что беспилотники показали достаточно высокую эффективность. <...> Ракеты, скорее всего, нет. Этот козырь будет придерживаться на будущее для собственно американских целей», — полагает Шлепченко.

25 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников по Североатлантическому альянсу разрешить Украине атаковать цели на территории России западным оружием. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Представители сразу нескольких стран НАТО раскритиковали предложение Столтенберга. Так, в Италии глава МИД Антонио Таяни отметил опасность подобных заявлений, а вице-премьер Маттео Сальвини заявил, что Рим не находится в состоянии войны с Россией, поэтому о снятии запрета на нанесение ВСУ ударов по территории РФ итальянским оружием не может быть и речи.

Ранее в Совфеде призвали Столтенберга «умерить аппетиты» после слов об ударах по России.