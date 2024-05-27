Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Британии раскрыли подробности покушения на Буданова

The Times: полковники из охраны Зеленского готовили покушение на Буданова в мае

close
100%
Defence Intelligence of Ukraine

Убийство начальника главного управления разведки (ГУР) министерства обороны страны Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) готовили полковники из охраны президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет британская газета The Times со ссылкой на анонимного высокопоставленного представителя украинской контрразведки.

По данным издания, оператор центра управления беспилотниками, который располагался в киевском подвале, должен был передать некоему «куратору» координаты кортежа Буданова, состоящего из Toyota Land Cruiser и микроавтобуса. По этой геолокации должен был быть нанесен ракетный удар, после чего беспилотник зафиксировал бы последствия обстрела и, при необходимости, добил выживших. По словам собеседника газеты, второй ракетный удар должен был уничтожить подоспевшие на место происшествия службы экстренной помощи. Атаку планировалось осуществить в начале мая.

Источник заявил, что организаторы покушения — два полковника из охраны Зеленского — Андрей Гук (родом из РФ) и Александр Деркач, который «работал на ФСБ». Слежка за ними осуществлялась в течение нескольких месяцев. По данным ГУР, возможными целями для покушения могли стать президент и глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк.

В начале мая СБУ задержала двух полковников Управления государственной охраны, которых подозревают в подготовке покушения на Владимира Зеленского, главу украинской разведки Кирилла Буданова* и других чиновников. В спецслужбе утверждают, что агентурная сеть курировалась ФСБ России, а ее участники должны были найти военных, приближенных к охране президента, которые могли бы взять его в заложники, а впоследствии устранить.

Ранее Зеленский уволил главу госохраны после «предотвращенного покушения».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами