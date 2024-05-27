В Британии раскрыли подробности покушения на Буданова

Убийство начальника главного управления разведки (ГУР) министерства обороны страны Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) готовили полковники из охраны президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет британская газета The Times со ссылкой на анонимного высокопоставленного представителя украинской контрразведки.

По данным издания, оператор центра управления беспилотниками, который располагался в киевском подвале, должен был передать некоему «куратору» координаты кортежа Буданова, состоящего из Toyota Land Cruiser и микроавтобуса. По этой геолокации должен был быть нанесен ракетный удар, после чего беспилотник зафиксировал бы последствия обстрела и, при необходимости, добил выживших. По словам собеседника газеты, второй ракетный удар должен был уничтожить подоспевшие на место происшествия службы экстренной помощи. Атаку планировалось осуществить в начале мая.



Источник заявил, что организаторы покушения — два полковника из охраны Зеленского — Андрей Гук (родом из РФ) и Александр Деркач, который «работал на ФСБ». Слежка за ними осуществлялась в течение нескольких месяцев. По данным ГУР, возможными целями для покушения могли стать президент и глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк.

В начале мая СБУ задержала двух полковников Управления государственной охраны, которых подозревают в подготовке покушения на Владимира Зеленского, главу украинской разведки Кирилла Буданова* и других чиновников. В спецслужбе утверждают, что агентурная сеть курировалась ФСБ России, а ее участники должны были найти военных, приближенных к охране президента, которые могли бы взять его в заложники, а впоследствии устранить.

Ранее Зеленский уволил главу госохраны после «предотвращенного покушения».