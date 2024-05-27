Украинские подразделения начали набор новобранцев в тюрьмах

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали набор новобранцев в тюрьмах страны. Об этом сообщил представитель отдельного штурмового батальона ВСУ «Волки Да Винчи» Дмитрий Савченко в своем Telegram-канале.

Военный опубликовал фотографию с заключенными одной из тюрем. Савченко уточнил, что представители подразделения ВСУ общаются с осужденными на «максимально понятном языке», знают «все паттерны и алгоритмы».

Представитель батальона добавил, что новобранцы из тюрем обладают идейной мотивацией.

Также журнал Forbes писал, что Украине не хватает тяжелой техники для недавно мобилизованных в ВСУ новобранцев. По данным журналистов, новые украинские бригады являются пехотными, а не механизированными. Дефицит тяжелой техники у ВСУ настолько серьезный, что недавно сформированная 153-я бригада была переквалифицирована из механизированной в пехотную.

21 мая заместитель министра юстиции Елена Высоцкая сообщила, что более трех тысяч осужденных подали заявления на условно-досрочное освобождение для участия в боевых действиях в составе Вооруженных сил Украины.

Ранее ВСУ рассказали, почему многие граждане уклоняются от мобилизации.