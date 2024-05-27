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Власти Тайваня заявили, что будут усиливать оборону

Лай Циндэ: Тайвань продолжит укреплять сотрудничество с США

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Wiktor Dabkowski/Global Look Press

Глава администрации острова Лай Циндэ заявил, что Тайвань и дальше будет усиливать оборону и следовать идее экс-президента США Рональда Рейгана «Мир через силу». Об этом сообщает ТАСС.

«Я очень уважаю концепцию бывшего президента США Рейгана «Мир через силу». По этой причине в будущем я планирую продолжить реформы, повышать обороноспособность, чтобы продемонстрировать миру решительность тайваньцев защищать свой дом», — пояснил глава тайваньской администрации.

Он также добавил, что Тайвань продолжит укреплять сотрудничество с США и другими странами со схожими взглядами, чтобы поддерживать «региональный мир, стабильность, процветание и развитие».

Лай Циндэ выразил уверенность, что Конгресс США и дальше будет способствовать усилению обороноспособности острова и углублять сотрудничество с Тайванем.

До этого председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол на пресс-конференции по итогам встречи с главой администрации Тайваня Лай Циндэ в Тайбэе сказал, что Вашингтон поставит Тайваню новейшее вооружение, а не старое, как Украине.

Ранее в Китае категорически отвергли возможность заявлений о независимости Тайваня.

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