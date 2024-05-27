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В США заявили, что поставят Тайваню новейшее вооружение

Маккол: США поставят Тайваню новейшее оружие, а не старое, как Украине

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Keystone Press Agency/Global Look Press

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол на пресс-конференции по итогам встречи с главой администрации Тайваня Лай Циндэ в Тайбэе заявил, что Вашингтон поставит Тайваню новейшее вооружение, а не старое, как Украине. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Маккола, ему задают множество вопросов по этому поводу, и он считает, что «это не должна быть сухопутная война, но преимущественно сражение на море».

«Тайвань, в отличие от Украины, будет получать новые системы вооружений, а не старые, и особенно старое российское оружие. Это будет новый запас, который будет поставлен Тайваню. Это, между прочим, будут наши новейшие технологии», — поделился представитель США.

До этого Маккол говорил, что Пекин не планирует «брать Тайвань мирным путем». По его словам, об этом свидетельствуют проводимые Пекином учения.

Он добавил, что Вашингтон продолжит поставлять Тайваню оборонительное вооружение согласно закону об отношениях от 1979 года.

Ранее в Китае категорически отвергли возможность заявлений о независимости Тайваня.

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