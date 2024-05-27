Системы ПВО уничтожили четыре беспилотника ВСУ над Краснодарским краем

В ночь на 27 мая системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины в четырех регионах России, включая Краснодарский край. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, над Краснодарским краем российские военные уничтожили четыре дрона, по одному беспилотнику ликвидировано в Брянской и Белгородской областях, шесть — над территорией Орловской области.

О жертвах и разрушениях министерство не сообщает. По данным губернатора Орловской области Андрея Клычкова, во время ночной атаки дрона, водитель пожарной части получил несовместимые с жизнью ранения, еще три человека пострадали. Один дрон упал на территорию автомобильной заправочной станции в городе Ливны.

До этого РИА Новости сообщало, что под Орском в Оренбургской области упал беспилотник. Гражданские объекты не пострадали. Также не было угрозы местным жителям.

Также рано утром беспилотник упал на территорию топливно-заправочной станции в Орловской области.

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