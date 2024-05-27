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В ЛНР за три года нашли захоронения более тысячи жителей, погибших при обстрелах ВСУ

Омбудсмен Сорока: в ЛНР нашли захоронения 1,2 тысячи мирных жителей

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Омбудсмен Луганской народной республики (ЛНР) Анна Сорока сообщила ТАСС, что с 2021 года в республике были найдены захоронения более 1,2 тысячи мирных жителей, погибших в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам Сороки, уже эксгумированы 1209 тел, опознать удалось чуть больше половины — 55%.

«Работы по идентификации останков не прекращаются, и буквально каждый день мы получаем новые данные, позволяющие родным и близким ... почтить память погибшего у точно установленного места захоронения», — поделилась омбудсмен.

Она добавила, что родственники погибших также могут получить положенные документы и выплаты благодаря опознанию.

24 мая глава администрации города Кременная Вячеслав Третьяков в своем Telegram-канале сообщил, что город обесточен в результате трех обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. По информации Третьякова, в результате был обесточен весь город и порядка 12 тысяч абонентов остались без электроэнергии.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.

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