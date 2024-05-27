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Пленный боец ВСУ рассказал о расстреле сослуживцев на Пасху

Пленный: пьяные солдаты ВСУ на Пасху расстреляли двух офицеров

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Два украинских солдата, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на Пасху застрелили двух украинских офицеров за то, что те их оскорбляли, среди убитых был замполит части. Об этом рассказал сдавшийся в плен украинский военный в интервью РИА Новостям.

«На Пасху двое военнослужащих застрелили двоих офицеров. <...> Один из них [из убитых] был замполит, другой не знаю кто. <...> В плане разговора, обращения то есть, старший офицерский состав. <...>Те [солдаты] были пьяные, это раз», – рассказал военнопленный.

По словам украинского военного, офицеры оскорбляли стрелявших и выражали им претензии.

Военнопленный подчеркнул, что убитые офицеры были из его батальона. За их убийство наказали обоих военных, хотя стрелял в командиров только один из них.

До этого солдат Вооруженных сил Украины Николай Перепаленко, попавший в плен российской группировки войск «Север», рассказал, что украинские бойцы не желали держать оборону под Харьковом, а помощи в виде боеприпасов они не дождались. По словам пленного, он со своими сослуживцами поехал на подкрепление, но снарядов для ведения боя им не предоставили.

Ранее стало известно, сколько украинских военных сдались в плен за неделю.

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Операция на Украине
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