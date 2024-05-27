Северная Корея предупредила Японию о планах запустить спутник

Северная Корея уведомила Японию о намерении в период с 27 мая по 4 июня осуществить запуск спутника. Об этом со ссылкой на японскую береговую охрану сообщает ТАСС.

По имеющимся сведениям, траектория полета ракеты-носителя со спутником пройдет над Восточно-Китайским морем и филиппинским островом Лусон. Предполагается, что районы падения ступеней ракеты будут находиться за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Береговая охрана предупредила экипажи судов о необходимости осторожно следовать через эти места.

До этого заместитель министра обороны Северной Кореи Ким Ган Иль заявил, что вооруженные силы страны намерены принять меры в ответ на нарушение морской границы КНДР и активизацию воздушной разведки Южной Кореи и США.

20 мая сообщалось, что КНДР из-за испытаний США повысила готовность к ядерному сдерживанию.

Ранее КНДР провела испытания новой тактической баллистической ракеты.