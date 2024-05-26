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На подлете к Белгороду силы ПВО нейтрализовали два украинских снаряда РСЗО

Гладков сообщил о двух сбитых снарядах РСЗО «Ольха» ВСУ на подлете к Белгороду.

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Министерство обороны Украины

Над Шебекинским городским округом Белгородской области системы противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к Белгороду нейтрализовали два снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Согласно предварительным данным, в результате атаки ранена одна мирная жительница. Врачи диагностировали ей контузию, медицинская помощь уже оказывается.

«В селе Ржевка различные повреждения зафиксированы в 20 частных жилых домовладениях», — указывается в публикации.

По словам главы региона, в домах взрывной волной выбило стекла, также посечены фасады и заборы. В трех частных жилых домах фрагментарно разрушены крыши и стены. Помимо того, урон нанесен девяти автомобилям, один из них сгорел дотла. Повреждены также линии водо-, газо- и энергоснабжения.

«На территории промзоны произошло возгорание», — написал Гладков, отметив, что сейчас оно уже потушено.

До этого Гладков заявлял, что ВСУ атаковали с помощью двух дронов-камикадзе село Муром в Белгородской области.

Ранее в Белгородской области беспилотник атаковал кафе.

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