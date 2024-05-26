Майор ВСУ рассказал, почему военным приходится снимать форму в городах

Украинские военные стараются не носить форму в населенных пунктах из-за методов мобилизации. Об этом сообщил майор ВС Украины Сергей Алимов, пишет украинское издание «Страна».

По его словам, военные ходят в гражданском, потому что не хотят, чтобы их принимали за сотрудников ТЦК — территориального центра комплектования, аналог военкомата в России.

Военный пожаловался, что раньше он не стеснялся в обмундировании, к нему подбегали дети и «дарили кто цветочек, кто браслетик, обнимали». Сейчас местные жители сторонятся таких, как он. «За что я воюю там, на фронте? Чтобы меня тут люди боялись?» — сказал он.

Он добавил, что насильно мобилизованные отказываются воевать, будучи на фронте.

26 мая сотрудник районного ТЦК в городе Львове Владимир Гренюх заявил, что лишь 2% из всех украинских граждан, получивших повестки, приходят в территориальные центры комплектования.

Ранее на Украине освободили 350 заключенных для пополнения ВСУ.