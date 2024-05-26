В Брянской области сбили беспилотники Украины

В Брянской области сбили два разведывательных беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, в инциденте никто не пострадал. Разрушений также не зафиксировали.

В этот же день семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ сбили в Рыльском и Курчатовском районах Курской области.

До этого Минобороны РФ информировало, что российская ПВО около 23:40 сбила украинский беспилотник над территорией Курской области. В министерстве отметили, что это был дрон самолетного типа.

25 мая украинские беспилотники атаковали села Успеновка и Гордеевка Кореневского района Курской области. В первом населенном пункте после падения дрона-камикадзе возник пожар в здании бывшего клуба, во втором — загорелся автомобиль. Никто не пострадал.

Ранее украинский дрон атаковал машину коммунального предприятия в Курской области.