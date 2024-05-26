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Названы два основных маршрута поставок помощи Киеву из Британии

The Sunday Times: помощь ВСУ из Британии поступает по двум основным маршрутам

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Ukrinform TV/YouTube

Великобритания использует два основных маршрута для поставок военной помощи на Украину — через Польшу и через пролив Ла-Манш. Об этом сообщает The Sunday Times.

По данным издания, противотанковые комплексы, дальнобойные ракеты, стрелковое вооружение и миллионы боеприпасов сперва доставляются Военно-воздушными силами (ВВС) Великобритании на военный аэродром Жешув в Польше, после чего они попадают на Украину.

При этом бронетранспортеры, танки и дальнобойная артиллерия Вооруженных сил королевства переправляются через пролив Ла-Манш, а уже потом перевозятся через всю Европу поездом.

The Sunday Times также напомнило, что Великобритания закупает вооружение, в первую очередь советского периода, у третьих стран, которые не хотят открыто поставлять технику Украине.

23 мая газета The Sun со ссылкой на министра обороны Великобритании Гранта Шаппса сообщила, что Лондон вместе с союзниками направит Украине очередной пакет помощи на сумму в £150 млн.

19 мая Грант Шэппс в интервью «Би-би-си» заявил, что британские власти не хотят идти на прямой военный конфликт с Россией.

17 мая член палаты общин парламента Великобритании Фабиан Хэмилтон выразил беспокойство возможной реакцией России на решение Лондона о поставках Украине ракет Storm Shadow.

Ранее в Великобритании завершили расследование о массовых заражениях людей.

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