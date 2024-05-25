США призвали Китай к сдержанности на фоне учений вблизи Тайваня

Соединенные Штаты обеспокоены военными учениями китайской армии вблизи Тайваня и призывают Пекин к сдержанности. Об этом заявил официальный представитель госдепа США Мэттью Миллер, сообщает РИА Новости.

«США глубоко обеспокоены совместными военными учениями Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в Тайваньском проливе и в районах вокруг Тайваня», – говорится в заявлении дипломата. По его словам, Вашингтон внимательно следит за действиями Китая и координирует шаги с союзниками и партнерами.

Миллер отметил, что в Белом Доме считают недопустимым использовать смену администрации на Тайване в качестве предлога для военных провокаций.

Представитель госдепа отметил, что подобные действия со стороны Китая могут привести к эскалации и подрыву международных норм, которые на протяжении десятилетий гарантировали стабильность в Тайваньском проливе.

До этого посол Китая в Турции Лю Шаобин заявил, что США пытаются блокировать Китай, используя Тайвань, однако эти попытки потерпят неудачу. Он также обратился к представителям США с требованием прекратить военную помощь Тайваню и начать соблюдать ранее достигнутые договоренности.

Ранее в ООН назвали Тайвань провинцией Китая.