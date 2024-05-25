Житель Одессы пытался уплыть с Украины на надувном матрасе

Житель Одессы пытался уплыть из Украины на надувном матрасе с Человеком-пауком. Об этом сообщили в Telegram-канале Госпогранслужбы страны.

««Спайдермен» из Одессы не смог пересечь границу на детском матрасе», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, военные комиссариаты) на Украине начнут искать военнообязанных граждан через реестр налогоплательщиков.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об увеличенных заочных штрафах для уклоняющихся от службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

Согласно нововведениям, за неявку по повестке или необновление учетных данных грозит заочный штраф до 25,5 тысяч гривен с перспективой блокировки счетов при неуплате.

Незадолго до этого сообщалось, что полиция Киева с начала года доставила в военкоматы более 2,3 тысяч уклонистов.

Ранее на Украине объявили в розыск около 100 тысяч уклонистов.