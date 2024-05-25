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В Белгороде объявлена ракетная опасность

Гладков объявил ракетную опасность в Белгороде и Белгородском районе

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Shutterstock/AyhanTuranMenekay

На территории Белгорода и Белгородского района объявили режим ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Запущена сирена ракетной опасности», — указывается в публикации.

Глава области призвал белгородцев временно спрятаться в помещениях без окон со сплошными стенами и не приближаться к окнам.

«Если находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал губернатор.

В следующей публикации, вышедшей спустя десять минут, он заявил об отмене ракетной опасности.

Перед этим министерство обороны РФ сообщало, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области.

До этого украинские войска атаковали грузовой автомобиль в селе Борисовка Белгородской области с помощью дрона-камикадзе.

Ранее в Белгородской области беспилотник атаковал кафе.

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