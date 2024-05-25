На северо-востоке Украины произошел взрыв

В Харькове, расположенном на северо-востоке Украины, был слышен взрыв. Об этом доложил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

«Взрывы в городе», — отмечается в публикации.

Местным жителям настоятельно порекомендовали сохранять осторожность.

Согласно предварительной информации градоначальника, зафиксирован ракетный прилет в спальный район Харькова. Уточненная информация о раненых и инфраструктурный повреждениях пока не приводится.

«Попадание произошло в строительный гипермаркет», — написал Терехов.

По его словам, все экстренные службы работают на месте инцидента.

Перед этим в украинском Чернигове прогремел взрыв.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

