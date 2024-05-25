На севере Украины произошел взрыв

Взрыв был зафиксирован в городе Чернигов, расположенном на севере Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщает локальная газета «Страна.ua», ссылаясь на министерство цифровой трансформации республики.

«Сообщают о взрывах в Чернигове», — указывается в публикации.

Иной дополнительной информации или официальных комментариев пока не приводится.

Незадолго до этого мэр города Харьков Игорь Терехов доложил, что в населенном пункте произошел взрыв.

Накануне тревожные сирены сработали во всех регионах Украины третий раз за день.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.