На Украине отменена воздушная тревога

Воздушная тревога, объявленная в нескольких регионах Украины, отменена. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

Предупреждение действует только для Харьковской области, где сирены непрерывно работают уже почти 5,5 часа.

Днем 25 мая в городе Харькове на фоне воздушной тревоги произошла серия взрывов.

Сирена звучала и в Киеве с 13:56 (совпадает с мск).

Министерство обороны России сообщало о продвижении российских войск в глубину обороны ВСУ в Харьковской области, под контроль были взяты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. 23 мая в том же регионе силами РФ были заняты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.