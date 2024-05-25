ВС России сорвали планы обороны ВСУ в Харьковской области

Вооруженные силы России сорвали планы Украины по организации обороны в Харьковской области и разгрому российских частей. Об этом рассказал командир «Русского легиона» Сергей Фомченков изданию Ura.ru.

«Само наше наступление стало для противника неожиданностью, а полноценная линия обороны им так и не была выстроена», — сказал он.

Фомченков назвал достаточно быстрое наступление российских войск закономерным.

Тем временем ВСУ пытаются стабилизировать обстановку после ряда успехов российских войск на Купянском направлении. Об этом заявил глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов.

По его словам, на Купянском направлении силы РФ имеют частичный успех, ситуация там напряженная. Силы обороны Украины принимают активные меры по стабилизации обстановки.

В этот же день Синегубов сообщил, что из приграничных районов Харьковской области на востоке Украины в общей сложности эвакуировано 11 090 человек.

Ранее на Украине завели дело из-за прорыва обороны под Харьковом.