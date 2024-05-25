Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВС России сорвали планы обороны ВСУ в Харьковской области

Командир «Русского легиона» Фомченков: ВС РФ сорвали планы ВСУ под Харьковом

close
100%
РИА «Новости»

Вооруженные силы России сорвали планы Украины по организации обороны в Харьковской области и разгрому российских частей. Об этом рассказал командир «Русского легиона» Сергей Фомченков изданию Ura.ru.

«Само наше наступление стало для противника неожиданностью, а полноценная линия обороны им так и не была выстроена», — сказал он.

Фомченков назвал достаточно быстрое наступление российских войск закономерным.

Тем временем ВСУ пытаются стабилизировать обстановку после ряда успехов российских войск на Купянском направлении. Об этом заявил глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов.

По его словам, на Купянском направлении силы РФ имеют частичный успех, ситуация там напряженная. Силы обороны Украины принимают активные меры по стабилизации обстановки.

В этот же день Синегубов сообщил, что из приграничных районов Харьковской области на востоке Украины в общей сложности эвакуировано 11 090 человек.

Ранее на Украине завели дело из-за прорыва обороны под Харьковом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами