«Армейские игры» в 2024 году, вероятно, отменят из-за напряженной обстановки

В 2024 году в России вновь не будут проводить международные «Армейские игры» в связи с тем, что они «отвлекают большое количество военнослужащих». Об этом пишут «Известия».

Официально Минобороны не сообщало об этом, однако отмену игр подтвердили изданию источники, знакомые с ситуацией.

По словам доцента РЭУ им. Плеханова полковника Александра Перенджиева, «сами по себе эти игры отвлекают большое количество военнослужащих от выполнения задач». Он напомнил, что США и НАТО все больше втягиваются в конфликт с Россией, и «во что это выльется, неизвестно».

Полковник пояснил, что в рамках специальной военной операции «постоянно должна быть ротация» военнослужащих, то есть в бой надо направлять подготовленные свежие силы. В связи с этим российской армии нужно интенсифицировать боевую учебу в летнее и осеннее время и в целом сейчас не до игр.

Игры проводятся с 2015 года, на сегодняшний день последние соревнования состоялись в 2022 году. В них приняли участие представители 38 стран. Всего в рамках состязаний прошли 34 соревнования на территории 12 государств.

В апреле прошлого года сообщалось, что армейские международные игры (АрМИ) теперь будут проводить раз в два года, то есть следующие состязания должны состоятся в 2024-м.

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