Власти Харькова сообщили о новых взрывах в городе

Глава Харьковской области Олег Синегубов в своем Telegram-канале сообщил о повторных взрывах в городе.

«Повторные взрывы», — говорится в сообщении Синегубова.

Сообщения о первом взрыве в городе появились примерно за 10 минут до повторных. Мэр Харькова Игорь Терехов призвал жителей оставаться в укрытиях.

До этого, согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлялась во всех областях Украины третий раз за день.

Тревога объявлялась в 22:30 часов мск.

Первые предупреждения об угрозе с воздуха появились в Киеве в 13:25 мск 24 мая. Через три минуты красная зона распространилась на все регионы страны.

Государственное предприятие «Украинская железная дорога» («Укрзалізниця») в своем Telegram-канале также опубликовало кадры последствий удара Вооруженных сил России по составу с техникой ВСУ под Харьковом.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.