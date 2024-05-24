На плотине ДнепроГЭС начался массовый сброс воды из-за открытия шлюзов

Украинская сторона открыла все шлюзы на плотине ДнепроГЭС, в результате чего происходит массовый сброс воды. Об этом проинформировал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«По нашей информации противник открыл все шлюзы на плотине ДнепроГЭС», — написал он.

По его словам, из-за произошедшего вода будет пребывать в течение нескольких дней.

Глава региона отметил, что большой потоп населённым пунктам прибрежной зоны Херсонской области не грозит. При этом он уточнил, что острова, расположенные в дельте Днепра, находятся в наиболее вероятной зоне подтопления.

В конце марта Telegram-канал «Рыбарь» сообщал, что существенный урон ДнепроГЭС-2 нанесли удары российских ракет, произошедшие 22 марта. Отмечалось, что ДнепроГЭС-1 пострадала меньше, ее ремонт может быть завершен в относительно короткие сроки. Удары по этой станции наносились также осенью — зимой 2022 года.

Днепровская ГЭС находится на реке Днепр в городе Запорожье на юге Украины. Является пятой ступенью Днепровского каскада гидроэлектростанций. Крупнейшая гидроэлектростанция Украины, в 1932—1956 годах была крупнейшей гидроэлектростанцией СССР и Европы. 22 марта 2024 года из-за разрушений от российского обстрела ДнепроГЭС остановила работу.

Ранее стало известно, что на ремонт ДнепроГЭС после обстрела уйдут годы.