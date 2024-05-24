Защита не будет обжаловать в кассации арест генерала Попова

Защита бывшего командующего 58-й армией ВС РФ генерал-майора Ивана Попова не будет обжаловать в кассации решение суда о его аресте. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на его адвоката Сергея Буйновского.

«Постановление обжаловать не будем», — сказал юрист.

Он также заявил, что для Попова решение суда не стало неожиданностью.

24 мая Второй Западный окружной военный суд не смягчил меру пресечения Попову и оставил его в следственном изоляторе.

При этом судья уточнил квалификацию обвинения. По его словам, генерал-майор обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой лиц в особо крупном размере с использованием служебного положения.

21 мая стало известно об аресте Попова. Его подозревают в хищении свыше 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката, предназначенных для возведения оборонительных сооружений на Запорожском направлении.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в российском оборонном ведомстве проводится борьба с коррупцией.

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