В МИД РФ заявили об ударах западного оружия по гражданским объектам в России

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Украина уже использует поставленное США и другими странами Запада оружие для нанесения ударов по гражданским объектам на территории России. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, американское оружие уже атакует российские объекты «за пределами зоны боевых действий».

«Исходим из того, что американское и другое западное оружие наносит удары по целям на территории РФ, прежде всего — по гражданской инфраструктуре и по жилым кварталам», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

До этого испанская газета El País писала, что Украина прикладывает дипломатические усилия, чтобы убедить союзников дать разрешение на использование оружия НАТО против целей на территории России. Журналисты отмечают, что ситуация в Харькове ускорила кампанию международных контактов президента Украины Владимира Зеленского, направленную на то, чтобы развеять в США и Европе страх из-за возможной военной эскалации в случае использования западного оружия для ударов по территории России.

22 мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина должна сама принимать решения о поражении объектов в глубине территории РФ. При этом он отказался пояснять, готов ли Вашингтон снять ограничения на применение американского оружия при проведении Киевом подобных операций.

Ранее в конгрессе США показали карту РФ с зоной поражения американскими ракетами ATACMS.