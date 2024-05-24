ВС РФ над Белгородской областью сбили беспилотник

В министерстве обороны РФ сообщили, что над территорией Белгородской области был уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

«24 мая около 10.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.

В минобороны уточнили, что беспилотник был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Белгородской области.

Утром в Шебекинском округе Белгородской области объявили о ракетной опасности.

До этого жительница Шебекинского городского округа получила слепые осколочные ранения верхней и нижней конечностей в результате уничтожения воздушной цели российскими силами противовоздушной обороны (ПВО).

Также на территории Грайворонского городского округа и города Грайворон Белгородской области звучал сигнал о ракетной опасности. 22 мая в 06:27 мск Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) предупредила жителей о ракетной опасности. Население призвали по возможности не покидать своих домов, соблюдать меры предосторожности и не подходить к окнам.

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