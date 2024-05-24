Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВС РФ над Белгородской областью сбили беспилотник

МО РФ: системы ПВО сбили над Белгородской областью украинский дрон

close
100%
Shutterstock

В министерстве обороны РФ сообщили, что над территорией Белгородской области был уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

«24 мая около 10.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.

В минобороны уточнили, что беспилотник был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Белгородской области.

Утром в Шебекинском округе Белгородской области объявили о ракетной опасности.

До этого жительница Шебекинского городского округа получила слепые осколочные ранения верхней и нижней конечностей в результате уничтожения воздушной цели российскими силами противовоздушной обороны (ПВО).

Также на территории Грайворонского городского округа и города Грайворон Белгородской области звучал сигнал о ракетной опасности. 22 мая в 06:27 мск Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) предупредила жителей о ракетной опасности. Население призвали по возможности не покидать своих домов, соблюдать меры предосторожности и не подходить к окнам.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами