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В Шебекинском городском округе отменили ракетную опасность

Мэрия Белгорода объявила об отбое ракетной опасности в Шебекино

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Shutterstock/Ireshetnikov54

В Шебекинском городском округе Белгородской области отменили ракетную опасность. Об этом сообщила мэрия Белгорода.

Тревога длилась менее десяти минут.

Накануне украинские военнослужащие обстреляли Краснояружский район Белгородской области. Также село Новая Таволжанка, расположенное в Шебекинском городском округе Белгородской области, подверглось обстрелу со стороны бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого жительница Шебекинского городского округа получила слепые осколочные ранения верхней и нижней конечностей в результате уничтожения воздушной цели российскими силами противовоздушной обороны (ПВО).

Также на территории Грайворонского городского округа и города Грайворон Белгородской области звучал сигнал о ракетной опасности. 22 мая в 06:27 мск Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) предупредила жителей о ракетной опасности. Население призвали по возможности не покидать своих домов, соблюдать меры предосторожности и не подходить к окнам.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

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