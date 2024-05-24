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Генерала Ивана Попова подготовили к освобождению

«Ъ»: арестованного генерал-майора Ивана Попова подготовили к освобождению

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Пресс-служба Минобороны РФ

Второй Западный окружной военный суд рассмотрит жалобу защиты бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова на его арест. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Военный подозревается в причастности к особо крупному мошенничеству (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По данным издания, также само следствие решило обратиться в 235-й гарнизонный военный суд с ходатайством об изменении Попову меры пресечения на домашний арест. В СК заявили, что такое решение принято с учетом характеризующих генерала уголовного дела данных, а также других обстоятельств, установленных в ходе расследования. Это ходатайство предполагается рассмотреть 27 мая.

Генерал-майор Иван Попов был задержан 17 мая. Бывшего командующего 58-й армией ВС РФ, отвечающей за Запорожское направление, заподозрили в особо крупном мошенничестве.

Следствие считает, что он продал более 1700 тонн «изделий металлопроката» стоимостью свыше 130 миллионов рублей, полученного в качестве гуманитарной помощи для строительства оборонительных рубежей. 23 мая СК попросил отпустить Попова из СИЗО под домашний арест. Генерал отвергает свою причастность к хищению. Подробнее об арестах в Минобороны — в материале «Газеты.Ru».

Ранее мать Попова назвала мотив ареста сына.

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Аресты в Минобороны
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