Российские вертолеты поразили замаскированную технику ВСУ в Харьковской области

Российские боевые вертолеты Ми-35 и Ка-52 поразили замаскированную военную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

Отмечается, что удар был нанесен неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и замаскированной технике противника в зоне ответственности группировки войск «Север».

После ракетного удара экипажи вертолетов выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

По данным Минобороны, во время маневра была замечена бронированная техника ВСУ, экипаж Ка-52М принял решение уничтожить данную цель, техника противника взорвалась. Все указанные цели были успешно поражены, рассказали в ведомстве.

Также в министерстве обороны сообщили, что российские военные пресекли несколько попыток ВСУ совершить террористические атаки с применением оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории РФ.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.