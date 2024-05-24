В Белгородской области объявили ракетную опасность

На всей территории Белгородской области объявили угрозу ракетной опасности. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он призвал всех оставаться дома и не подходить к окнам, желательно укрывшись в помещениях со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). А тем, кто находится на улице, Гладков посоветовал спуститься в ближайшее укрытие или другое безопасное место.

Накануне украинские военнослужащие обстреляли Краснояружский район Белгородской области. Также село Новая Таволжанка, расположенное в Шебекинском городском округе Белгородской области, подверглось обстрелу со стороны бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, для атаки украинские солдаты использовали реактивные системы залпового огня (РСЗО).

В результате в населенном пункте были повреждены 14 частных жилых домовладений. Более того, пострадали два пожилых человека — мужчина и женщина. У первого были диагностированы множественные осколочные ранения поясничной области, а у второй — осколочные ранения головы и плеча.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.