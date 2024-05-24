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США нашли нового союзника в Африке

Байден уведомил конгресс о новом ключевом союзнике США вне НАТО — Кении

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Leah Millis/Reuters

Президент Соединенных Штатов Джо Байден уведомил конгресс о новом ключевом союзнике США вне НАТОКении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

«Я принял это решение в качестве признания содействия со стороны Кении на протяжении многих лет в зоне ответственности Африканского командования Вооруженных сил США и по всему миру и в качестве признания того, что нашим собственным национальным интересам отвечает углубление двустороннего сотрудничества в сфере обороны и безопасности с правительством Кении», — заявил Байден.

В качестве аргументации, Байден привел тот факт, что Кения является одним из основных партнеров Соединенных Штатов в сфере борьбы против терроризма среди стран, находящихся южнее Сахары.

Накануне президент Кении Уильям Руто прибыл в Вашингтон и провел переговоры с американским лидером.

До этого республиканцы обвинили Байдена в отправке Кении оружия для Украины.

Ранее Байден высказался о возможности новой операции США в Афганистане.

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